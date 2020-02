18.02.2020 h 13:24 commenti

Cocaina e hashish, spacciatore arrestato dai carabinieri

In manette un uomo di 55 anni fermato a Iolo. Sequestrati 350 grammi di hashish e diverse dosi di cocaina. I militari sono intervenuti subito dopo la cessione di droga ad un tossicodipendente

Un pratese di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Iolo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato trovato in possesso di 350 grammi di hashish e nove dosi di cocaina, oltre a tutto il necessario per il confezionamento delle dosi. L'intervento dei militari risale al pomeriggio di ieri, lunedì 17 febbraio. Lo spacciatore, che era tenuto sotto controllo da qualche tempo, è stato visto insieme ad un tossicodipendente in via da Quarata. L'atteggiamento dei due ha convinto i carabinieri che c'era appena stata una cessione di droga e così è scattato il controllo. Il cinquantacinquenne ha provato ad ingerire una dose di cocaina ma è stato bloccato dai carabinieri. Il controllo è stato esteso all'abitazione dello spacciatore dove è stata rinvenuta la sostanza stupefacente. Decisivo il supporto dell'unità cinofila della polizia municipale che ha affiancato i carabinieri.



Edizioni locali collegate: Prato

