Cocaina e hashish, la polizia arresta un uomo e ne denuncia un altro

E' successo nella serata di ieri. Due gli interventi, in via Strozzi e in via Santa Trinita. Sequestrati un etto di hashish e diverse dosi di cocaina

Un arresto e una denuncia per detenzione e spaccio di droga. E il bilancio delle ultime ore di controlli del territorio fatti dalla polizia. In manette è finito un marocchino di 39 anni, trovato con un etto di hashish. L'uomo si trovava in via Strozzi ed era in compagnia di un connazionale quando ha notato la Volante e si è dato alla fuga non prima di essersi disfatto di un involucro. Gli agenti hanno recuperato il pacchettino e si sono messi all'inseguimento dell'uomo che è stato bloccato e che ha cercato in tutti i modi di evitare l'arresto guadagnandosi anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Poco dopo, in via Santa Trinita, è stato fermato un giovane in sella ad una bicicletta. Perquisito, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina ed è stato denunciato.



