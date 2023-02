16.02.2023 h 11:11 commenti

Gli angeli della notte salvano un clochard nell'atrio della stazione centrale

Il servizio della Croce d'Oro attivato per l'emergenza freddo ieri sera ha soccorso un uomo di 65 anni che ha avuto una crisi glicemica nell'indifferenza generale. "Mentre lo soccorrevamo ci ha detto di essere un invisibile, nonostante la sua possente corporatura"

Salvato dagli angeli della notte, il servizio che la Croce d'Oro ha attivato due volte la settimana per dare coperte e bevande calde ai senza fissa dimora.

E' successo ieri sera, 15 febbraio, nell'atrio della stazione centrale dove un uomo di 65 anni ha rischiato il coma glicemico, fra l'indifferenza dei pochi che si trovano all'interno della stazione. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i volontari che hanno visto il clochard appoggiato alla biglietteria, ripiegato su se stesso. "Svolgiamo il servizio sulle ambulanze da anni - spiegano i volontari - e subito ci siamo resi conto che qualcosa non andava, infatti aveva una crisi glicemica, non riusciva a trovare l'insulina e stava per svenire". I primi soccorsi sono stati fondamentali, l'uomo è stato subito aiutato, non solo dal punto di vista medico, ma anche umano. "E' stato un dramma nel dramma - spiegano i volontari- non solo stava male ma era da solo, nessuno se ne curava. Lui stesso ci ha detto: sono un invisibile nonostante la mia possente corporatura. Sono sempre solo".

