Claudiu Stanasel lascia Forza Italia e approda alla Lega, si occuperà di politiche giovanili

Movimenti nel centrodestra pratese in vista delle prossime elezioni amministrative

Claudiu Stanasel ha ufficializzato, in questi giorni, il passaggio alla Lega di Salvini. Lascia così Forza Italia, per la quale aveva ricoperto importanti incarichi a livello giovnile. "Da oggi – afferma Patrizia Ovattoni, segretaria provinciale del Carroccio – avremo modo di incrementare, all'interno del nostro partito, le politiche giovanili sul territorio in previsione delle prossime amministrative che si terranno in diversi comuni della provincia".

"Sono certo - afferma Stanasel - di aver trovato una squadra capace con cui mettermi subito a lavoro in vista della grande sfida elettorale che dovremo affrontare fra pochi mesi per ridare speranza e futuro alla città di Prato. Considero molto importante creare politiche giovanili concrete e innovative per far riavvicinare i giovani alla politica. Per questo motivo ho dato vita insieme ad altri tre giovani, esperti del mondo della finanza, a "Crea la tua Azienda". Questo primo progetto si rivolge a tutti quei giovani under 35 che vogliono aprire un'attività ma che non hanno né la conoscenza né i mezzi necessari per trasformarla in realtà, garantendo l'accesso a fondi regionali, statali ed europei e fornendo assistenza a 360 gradi durante tutto il percorso, in maniera totalmente gratuita".



