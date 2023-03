02.03.2023 h 10:56 commenti

Claudiu Stanasel, consigliere di Centrodestra, da oggi è cittadino italiano

Questa mattina l'esponente politico ha giurato fedeltà alla Repubblica italiana davanti al sindaco Matteo Biffoni: "Oggi è un giorno bellissimo, si conclude un percorso che ha segnato la mia vita"

ll consigliere comunale di Centrodestra Claudiu Stanasel, di nazionalità rumena, da oggi 2 marzo è cittadino italiano. Come prevede la legge ha giurato fedeltà alla Repubblica italiana davanti al sindaco Matteo Biffoni che gli ha consegnato anche la copia della Costituzione. Stanasel ha 28 anni ed è arrivato a Prato quando ne aveva 6, è il primo amministratore di origini rumene di un Comune di grandi dimensioni a diventare cittadino italiano durante il mandato. Ha frequentato l’istituto Buzzi, dove si è diplomato perito informatico, ora dirige un'azienda nel ramo della logistica ed è anche vicepresidente del consiglio comunale. Stanasel manterrà il doppio passaporto.

“Oggi è un giorno bellissimo – ha spiegato – perchè si conclude un percorso lungo che per me è stato importante sotto tutti i punti di vista: continuerò a lavorare per l'integrazione delle due comunità. Ho studiato la Costituzione e sicuramente il primo articolo è quello che mi piace di più. Credo che ci siano tanti punti in comune fra Italia e Romania”.

Alla cerimonia, nella sala dei matrimoni, hanno partecipato i familiari del consigliere comunale e gli amici “Ho voluto accanto a me le persone a cui voglio bene per condividere una tappa importante della mia vita”.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus