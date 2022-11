07.11.2022 h 07:39 commenti

Classifica sulla qualità della vita in Italia, Prato ultima tra le province toscane

Il rapporto di ItaliaOggi mette l’area pratese al sessantesimo,posto, uno in meno dello scorso anno. Nella top ten, guidata da Trento, Firenze è seconda e Siena sesta. La graduatoria viene stilata analizzando nove ambiti dal lavoro alla scuola, dalla sicurezza all’ambiente fino alla ricchezza e al tempo libero

Prato è ultima tra le province toscane nella classifica sulla qualità della vita stilata da ItaliaOggi con l’Università La Sapiena di Roma e la collaborazione di Cattolica Assicurazioni. Il rapporto, arrivato quest’anno alla 24esima edizione, mette Prato al sessantesimo posto, una posizione in meno dello scorso anno. L’area pratese, nel quadro generale delle 107 province, è dunque nella seconda metà della graduatoria. Firenze al quarto posto, due in più dello scorso anno, e Siena al sesto, sei in più.: sono queste le due province toscane che compaiono nelle prime dieci posizioni. Primo posto assoluto occupato da Trento, avanti di una posizione rispetto al 2021, seguita da Bolzano e Bologna. Fanalino di coda Crotone, preceduta da Siracusa, penultima, e Caltanissetta. Il Rapporto prende in esame nove ambiti: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, tempo libero. Scorrendo la classifica e concentrandosi sul rendimento delle toscane, Pisa è 19esima con sei posti in più dello scorso anno, Arezzo occupa il 38esimo posto (5 in meno), Lucca 41esima (4 gradini in più), Livorno alla posizione numero 45 (47esima un anno fa), Massa Carrara sale dalla 51esima alla 48esima posizione, Grosseto scivola dal 31esimo al 55esimo posto, Pistoia si posiziona al gradino numero 57 conquistando 14 posizioni e Prato è la cenerentola toscana al 60esimo posto, uno in meno.

