Classi pollaio, presidio davanti all'ufficio scolastico in concomitanza con la chiusura delle preiscrizioni

Organizzato da Priorità alla scuola, i docenti chiedono classi con al massimo 20 studenti, 15 in caso di presenza di alunni disabili. Lo scorso anno si sono perse venti classe in tutti gli istituti superiori pratesi

Con oggi, 25 gennaio, si chiudono le preiscrizioni alle scuole superiori, dopo gli esami di terza media, con la conferma da parte delle famiglie, l’ufficio scolastico formerà le classi. Insegnanti e genitori, però, sono preoccupati che tornino le “classi pollaio” quelle con oltre 28 alunni, per questo Priorità alla scuola ha organizzato un sit in davanti all’ufficio scolastico provinciale . “A Prato – spiega Pierangela Scarnato a rappresentanza dei professori – lo scorso anno scolastico, rispetto al 2018/19 si sono perse venti classi creando sovraffollamento in quelle nuove. Non vogliamo più trovarci in situazioni simili dove è difficile portare avanti la didattica. Chiediamo classi di massimo 20 alunni e di 15 in caso di presenza di studenti disabili”.

Classi numerose che sono state difficili da gestire, ma in particolar modo con la Dad. “Chiediamo – spiega Melina Ferro in rappresentanza dei genitori – che i ragazzi tornino a scuola in sicurezza e per questo si investa nell’edilizia scolastica, ma anche nei trasporti. Purtroppo gli effetti negativi della didattica a distanza si stanno vedendo e non solo per quanto riguarda la formazione”.

Tra le richieste degli insegnanti anche quella di utilizzare le risorse del Recovery Fund per l’assunzione di insegnanti. “La modalità personale Covid – continua Scarnato – non è ammissibile; serve personale stabile a cui assegnare la classe, invece spesso questi docenti sono usati per tappare i buchi delle supplenze”.

Dal punto di vista sanitario, oltre allo screening per i docenti e studenti, si chiede anche l’istituzione di infermerie scolastiche .

Per quanto riguarda la didattica c’è anche preoccupazione per l’esame di maturità: “Non abbiamo nessuna certezza su come si svolgerà l’esame di Stato – spiega Stefano Nigro – eppure siamo a fine gennaio. Sarebbe opportuno almeno una prova scritta e che le commissioni fossero formate per metà da insegnanti interni e il restante 50% dai docenti di altre scuole. Serve chiarezza anche sui criteri di ammissione”.



