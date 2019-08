24.08.2019 h 14:27 commenti

Clandestini sorpresi in via Montalese portati all'aeroporto di Pisa per il rimpatrio

Fermati in via Montalese sono stati accompagnati all'area di frontiera e imbarcati sul primo volo per Tirana. Uno aveva una condanna definitiva per il reato di clandestinità

Due albanesi sono stati accompagnati, ieri 23 agosto, all'area di frontiera di Pisa per essere rimpatriati perchè clandestini. Gli agenti delle Volanti, poco prima delle 11, hanno notato le due persone sospette in via Montalese e quindi le hanno fermate. La prima è stata identificata come un ventisettenne, con precedenti penali e destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal tribunale di Faenza per una condanna definitiva per il reato di clandestinità; la seconda, un quarantunenne, è stata denunciata per ingresso e soggiorno illegale su territorio nazionale.

Entrambi sono stati imbarcati su un volo diretto a Tirana decollato da Pisa.



