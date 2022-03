13.03.2022 h 14:11 commenti

Clandestini al lavoro, contratti a nero e dormitori: sospesa l'attività di una ditta a Carmignano

La titolare è stata denunciata dai carabinieri al termine del controllo che ha portato anche al sequestro dell'immobile e a 22.500 euro tra sanzioni e ammende

Sei persone denunciate, sospesa un’azienda a guida cinese e attiva nel settore manifatturiero, sequestrati i locali e comminate sanzioni amministrative per quasi 19.000 euro alle quali vanno aggiunte ammende per altri 3.500.

E' il bilancio di un’attività ispettiva dei carabinieri della Stazione di Carmignano che hanno passato al setaccio un'aziemda di via Galilei con il personale del nucleo Ispettorato del lavoro carabinieri di Prato ed in collaborazione con personale della locale polizia municipale, dell’Inps e dell’Inail.

Le contestazioni di reato più gravi ricadono nei confronti di una imprenditrice cinese 51enne, tiitolare dell’azienda ed intestataria dei contratti d’affitto dell’immobile, nonché di una pertinenza dello stesso, adibita a dormitorio. Nel corso del servizio è stata accertata la presenza di tre lavoratori impiegati senza regolare contratto di lavoro, ma anche di 15 cinesi alloggiati nel dormitorio di cui ben cinque irregolari sul territorio italiano. Quest’ultimi sono stati deferiti per il reato di clandestinità, nonché avviati alle procedure d’espulsione dal territorio nazionale.

I reati di cui dovrà rispondere invece la titolare riguardano il favoreggiamento della permanenza di clandestini in Italia, l’omesso approntamento del documento di valutazione dei rischi e la mancata formazione del personale addetto alle lavorazioni. Documento di rilevante importanza in quanto propedeutico ad evitare il verificarsi di gravi infortuni, nonché finalizzato ad informare i medesimi sulle procedure da adottare in caso del verificarsi dei medesimi.

Gli accertamenti, iniziati la scorsa settimana, si sono conclusi con altre verifiche dalle quali è emersa un’ulteriore irregolarità connessa all’utilizzo di parte dell’immobile facente parte del complesso che veniva usato come dormitorio in palese violazione della sua prevista destinazione d’uso quale artigianale. Oltre alla sospensione dell’attività connessa alle irregolarità sull’impiego del personale è scattato quindi il sequestro dei locali.



