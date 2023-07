01.07.2023 h 13:27 commenti

Clandestini a lavoro, sospesa l'attività di una stireria

In azione i carabinieri della Tenenza di Montemurlo. Il titolare è stato denunciato a piede libero. Per riprendere a lavorare dovrà mettersi in regola

L’attività di una stireria a gestione cinese a Oste è stata sospesa dai Carabinieri della Tenenza di Montemurlo per la presenza di tre operai clandestini a lavoro. Il controllo è avvenuto nella tarda serata del 29 giugno. Il titolare, un cinese di 30 anni residente a Montemurlo, è stato denunciato per sfruttamento della manodopera clandestina. La sospensione dell’attività, operata dall’Ispettorato del lavoro, resterà fino a che l’imprenditore non provvederà alla regolarizzazione delle posizioni contributive e sanzionatorie. I tre operai sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di clandestinità.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

