Clandestini a lavoro in una confezione, scattano sospensione dell'attività e oltre 20mila euro di multa

E' l'esito di un controllo interforze effettuato martedì mattina in zona Paperino. La titolare è stata denunciata per sfruttamento e impiego di manodopera clandestina

Tre clandestini a lavoro e irregolarità edilizie, contributive e di sicurezza nei luoghi di lavoro che hanno portato a oltre 20mila euro di sanzioni. E' quanto scoperto dalla squadra interforze coordinata dalla questura in una ditta a conduzione cinese in via Sabadell a Paperino, nel Macrolotto Due di Prato. Il controllo è stato fatto martedì mattina, 2 dicembre, e oltre alla polizia ha visto la partecipazione di guardia di finanza, polizia municipale, ispettorato territoriale del lavoro, Asl, Alia e vigili del fuoco. I tre clandestini, due uomini e una donna, sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nello Stato italiano e muniti di provvedimento di espulsione. La donna in particolare, è stata accompagnata al centro permanenza rimpatrio di Ponte Galeria a Roma. La titolare, 37enne cinese, è stata denunciata per sfruttamento e impiego di manodopera clandestina. Dovrà pagare 20.300 euro di sanzioni. L'attività è stata sospesa vista l'alta percentuale di lavoro nero.

