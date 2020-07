08.07.2020 h 13:31 commenti

Clandestini a lavoro in una confezione, arrestata la titolare

La quasi totalità della manodopera impiegata era irregolare. La donna sarà processata per direttissima nelle prossime ore. Oltre alla sospensione dell'attività anche sanzioni per centomila euro

C'erano ben 11 clandestini tra i 13 operai di origine cinesi a lavoro nella confezione Xiao in via Gramsci a Montemurlo. La scoperta è stata fatta ieri, 7 luglio, dai carabinieri della Tenenza di Montemurlo nel corso di un controllo interforze alle attività produttive della zona industriale di Oste. Con i militari anche la polizia municipale di Montemurlo, Asl, vigili del fuoco e carabinieri dell'Ispettorato del lavoro L'impiego quasi totale di manodopera clandestina ha fatto scattare l'arresto della titolare, una cinese di 38 anni, che nelle prossime ore sarà processata per direttissima. L'attività della ditta è stata sospesa mentre nei confronti della donna sono state elevate sanzioni per 100mila euro.

All'interno non sono stati trovati soppalchi o framezzi abusivi per ricavare dei dormitori. Preoccupa invece il deciso ritorno dell'utilizzo di operai clandestini che negli ultimi anni si era notevolmente ridotto.

