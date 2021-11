11.11.2021 h 08:31 commenti

Clandestini a lavoro e operai senza green pass, denunciata titolare di un pronto moda

È quanto scoperto dai carabinieri durante una serie di controlli ad alcune aziende di Montemurlo con l’aiuto del nucleo Ispettorato del lavoro

C’erano clandestini a lavoro e operai senza green pass in uno dei pronto moda gestiti da cinesi controllati la scorsa notte a Montemurlo dai Carabinieri della Compagnia di Prato e dai colleghi dell’ispettorato del lavoro. Presenti all’operazione anche Inps e polizia municipale. In una delle aziende sono stati sorpresi a lavorare tre cittadini cinesi irregolari. La titolare, una cinese di 65 anni, è stata quindi denunciata per sfruttamento della manodopera. L’attività inoltre è stata sospesa. All’interno del capannone erano presenti anche altre 9 persone, tutte di nazionalità cinese. Seppur non ancora in regola con il permesso di soggiorno, hanno presentato domanda alle autorità competenti per sanare la loro permanenza sul territorio nazionale. Tutti i lavoratori sono stati sanzionali per non aver il green pass in quanto privi di vaccinazione oppure con vaccinazione non riconosciuta dall’Italia.

