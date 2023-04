19.04.2023 h 13:15 commenti

Clandestini a lavoro e irregolarità, arrestato titolare di una confezione

Blitz del gruppo interforze in una ditta ai Ciliani. L'attività è stata sospesa e dovrà pagare anche sanzioni per oltre 40mila euro

Quasi la metà dei lavoratori era senza contratto essendo per lo più clandestini. Per questo motivo il titolare di una ditta di confezioni gestita da cinesi nella zona dei Ciliani è stato arrestato e l'attività è stata sospesa. Non solo. Dovrà pagare sanzioni per 44mila euro.

E' l'esito del controllo interforze che ieri, 18 aprile, ha visto impegnati polizia, vigili del fuoco, Itl, Asl, Inps e Polizia municipale di Prato. Sono stati trovati a lavoro 26 operai di cui 12 non regolarmente assunti. Di questi ben 10 non hanno permesso di soggiorno. Motivo che ha portato all'arresto dell'imprenditore, per il quale la Prefettura non ha fornito altre informazioni. Il reato contestato è sfruttamento della manodopera clandestina.

Le sanzioni riguardano numerose violazioni in materia di sicurezza antincendio. Sono state applicate anche delle prescrizioni per la manutenzione dei macchinari.





