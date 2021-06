05.06.2021 h 10:35 commenti

Clandestini a lavoro e dormitori per operai nel sottoscala in una ditta al Macrolotto Zero

E' quanto scoperto dalla polizia in un immobile composto da un'abitazione e da un fondo artigianale. Attività sospesa. La municipale ha sequestrato 30 macchinari. denunciati i due titolari

Clandestini a lavoro, pessime condizioni igienico sanitarie e dormitori allestiti anche nel sottoscala dell’abitazione accanto al magazzino. E’ quanto scoperto dalle forze dell’ordine in un’attività del Macrolotto Zero nel corso di un controllo interforze effettuato il 3 giugno e coordinato dalla questura. Erano presenti anche Polizia municipale, Asl, Ispettorato del lavoro e Alia.Sono stati trovati dieci operai, tutti di nazionalità cinese, e due di loro senza alcun documento. Da accertamenti effettuati in questura è emerso poi il loro stato di clandestinità. I locali della ditta si presentavano in scarse condizioni igieniche ed in precarie condizioni di agibilità. I 30 macchinari presenti all’interno sono stati sequestrati dalla Municipale che ha elevato sanzioni amministrative per 3.400 euro. Somme che si aggiungono alle duemila contestate dall’ispettorato del lavoro per l’impiego di manodopera a nero. Essendo anche clandestina è scattata la denuncia penale per i titolari, due cinesi. L'attività è stata sospesa.Gestori e operai della ditta vivevano nella casa accanto al fondo artigianale. In parte erano stati sistemati nel sottoscala. Pessime le condizioni igieniche dei luoghi.