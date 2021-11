24.11.2021 h 14:15 commenti

Clandestini a lavoro, arrestata la titolare di un pronto moda per sfruttamento

La scoperta è stata fatta dai carabinieri della Compagnia di Prato con i colleghi dell'Ispettorato del Lavoro di Roma e di Prato

C'erano 13 cinesi irregolari a lavoro in uno dei pronto moda di via Pistoiese che ieri mattina, 23 novembre, sono stati controllati dai carabinieri della Compagnia di Prato con i colleghi dell'Ispettorato del lavoro di Roma e di Prato. Presente anche la polizia municipale e personale Inps.

Dei tredici operai nove hanno presentato domanda per regolarizzare la loro permanenza in Italia, quindi il reato di clandestinità è stato contestato solo agli altri quattro. La titolare della ditta, una cinese di 24 anni, è stata arrestata per sfruttamento della manodopera irregolare. L'attività è stata sospesa vista l'alta percentuale di lavoro a nero.

