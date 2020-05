12.05.2020 h 14:32 commenti

Clandestine a lavoro in una confezione al Macrolotto Uno, denunciata la titolare

La scoperta è stata fatta dalla polizia durante un'attività di controllo nella zona industriale a sud della città per verificare il rispetto delle normative contro la diffusione del Covid 19

Ha impiegato due clandestine nella ditta di confezione in via Paronese di cui è titolare. Con questa accusa è stata denunciata un'imprenditrice cinese di 33 anni, sorpresa ieri mattina, 11 maggio, dalla polizia durante un controllo specifico alle attività della zona sud di Prato, al Macrolotto Uno in particolare, per verificare il rispetto delle norme di sicurezza legate all'emergenza Coronavirus e le condizioni di lavoro del personale.

Le operaie, anche loro cinesi, sono state accompagnate in ufficio per le operazioni di identificazione, poi sono state denunciate per il loro stato di clandestinità. All'imprenditrice sono state contestate molte violazioni di natura amministrativa all'interno della ditta.

