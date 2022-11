20.11.2022 h 16:37 commenti

Clamoroso autogol del Prato: espugna il campo del Real Forte ma perderà la gara a tavolino

Per un errore della panchina rimangono in campo solo tre giocatori delle "quote under" invece dei quattro previsti dal regolamento. Inevitabile il ricorso dei padroni di casa. Sul campo i biancazzurri hanno vinto 2-0 con doppietta di Mobilio

Un clamoroso errore della panchina rischia di vanificare il secondo successo consecutivo in campionato del Prato che oggi ha meritatamente espugnato il campo del Real Forte Querceta, avversaria diretta nella lotta ad un posto nei playoff. Il risultato del campo sarà però probabilmente ribaltato dal giudice che, in seguito al prevedibile ricorso del Real, darà partita persa a tavolino ai biancazzurri. L'errore è stato al 20' del secondo tempo quando Ba ha sostituito Renzi, lasciando solo tre le "quote under" tra i lanieri invece delle quattro previste dal regolamento. Appena si sono resi conto dello sbaglio, dalla panchina biancazzurra è stato fatto entrare in campo Petronelli ma ormai il danno era fatto.

Un vero peccato, che rischia di avere pesanti ripercussioni sull'intero campionato del Prato che, con mister Brando, ha cambiato marcia, ottenendo oggi sul campo il quarto risultato utile consecutivo, naturalmente in attesa della decisione del giudice.

Parte subito forte il Prato e al 7' passa in vantaggio con una grande azione di Mobilio che si lancia sulla destra superando Tognarelli e col destro batte Raspa. Al 13 biancazzurri ancora in avanti con Cela che calcia dal limite, palla di poco fuori. Intanto si fa male l'ex Tognarelli nel Real Forte ed entra Betti che sul finire del primo tempo sarà anche lui costretto a lasciare il campo per infortunio sostituito da Bucchioni.

Il Prato non si limita a contenere e prima con il capitano Sciannamé poi con Kuoassi torna a rendersi pericoloso nell'area dei padroni di casa. Da parte dei versiliesi da registrare al 24' un bel cross di Pegollo da destra con Verde non ci arriva per un soffio. Ma è ancora Mobilio a lasciare il segno: al 30' punizione di Kouassi dalla sinistra, sponda di Colombini per il numero 7 biancazzurro che dal limite mette dentro. E' il 2-0 per il Prato che amministra senza soffrire troppo fino all'intervallo con il Real Forte Querceta che non riesce a rendersi mai pericoloso dalle parti di Nucci.

Nella ripresa i padroni di casa provano ad alzare il baricentro e il Prato si deve limitare a contenere. Il neo entrato Bucchioni si rende subito pericoloso con un diagonale deviato in corner. Poi ci prova Rosati direttamente su punizione con Nucci bravo a respingere e Bortoletti non riesce a trovare il tempo per il tap-in. I lanieri riescono a contenere bene le sfuriate dei padroni di casa e solo al 33', quando già sono iniziati i cambi da parte di entrambe le panchine (compreso quello sciagurato di Renzi con Ba), Nucci viene chiamato nuovamente in causa riuscendo a chiudere bene su Verde che gli si era presentato davanti.

A questo punto non resta che attendere cosa farà il Real Forte Querceta e, soprattutto, cosa deciderà il giudice sportivo, anche se la strada sembra scontata. Al momento dal Prato non arriva nessun commento sulla questione. L'allenatore Brando è stato visto andare in lacrime verso i tifosi pratesi che avevano seguito la squadra nella trasferta versiliese.

Real Forte Querceta: Raspa (28's.t. Pastine); Meucci, Tognarelli (13'p.t. Betti e 45'p.t. Bucchioni), Bernardini, Giubbolini; Bortoletti, Bartolini, Bertipagani; Rosati (36's.t. rizzi); Pegollo, Verde. A disposizione: Masi, Lazzoni, Tiberti, Bertozzi, Panati. Allenatore: Venturi.

Prato: Nucci, Nizzoli, Colombini, Sciannamè, Nicoli; Aprili (28's.t Campaner), Trovade (28's.t. Bartolini); Mobilio (24's.t. Petronelli), Cela (35's.t. Souare), Kouassi; Renzi (20' s.t. Ba). A disposizione: Falsettini, Campaner, Souare, Cellai, Masini, Noferi. Allenatore: Brando.

Arbitro: Riahi di Lovere. Assistenti: Perrella di Crema e Severini di Seregno.

Marcatori: 7' e 29' p.t. Mobilio

Note. Spettatori 400 circa (100 da Prato. Espulso al 14' st. il preparatore atletico Ricca per proteste. Ammoniti: Bartolini (38'p.t.), Colombini (22's.t.) Angoli: 7-1. Recupero: 3'p.t.; 4's.t.