10.02.2019 h 15:00 commenti

Civetta rimasta intrappolata nella canna fumaria, recuperata dai vigili del fuoco

L’intervento di salvataggio è stato fatto nel primo pomeriggio a Vaiano dagli uomini del distaccamento di Montemurlo. Il rapace era in buone condizioni ed è stato subito liberato

I vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo hanno recuperato e rimesso in libertà una civetta rimasta intrappolata nella canna fumaria di un’abitazione. Il salvataggio è avvenuto intorno alle 14.15 di oggi, domenica 10 febbraio. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Adige a Vaiano. Il fruscio proveniente dalla canna fumaria ha convinto i proprietari a chiedere l’intervento dei pompieri che, dopo un controllo hanno individuato, recuperato e liberato il rapace.

