Cittadino coraggioso interrompe raid sulle auto in sosta e blocca il ladro

E' successo poco dopo mezzanotte in via Roncioni. Sul posto sono poi intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno preso in consegna il malviventi

E' stato il coraggioso intervento di un cittadino a fermare, poco dopo mezzanotte di oggi 22 gennaio, il raid di un ladro che stava danneggiando alcune auto in sosta per poi rubare all'interno. E' successo in via Roncioni, dove è subito intervenuta la polizia con gli equipaggi delle Volanti. I poliziotti hanno preso in consegna il ladro, nel frattempo bloccato dal residente: si tratta di un maghrebino, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. Addosso all'uomo sono stati trovati un coltello, un taglierino e una pinza da lavoro. Portato in Questura è stato quindi denunciato per il reato di furto aggravato, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

