Cittadella Iolo, la consigliera Garnier chiede chiarimenti al Comune sulla cessione del terreno

Presentata un'istanza di accesso agli atti relativi alla procedura di vendita del terreno di via Ghisleri

Marilena Garnier, consigliere comunale di opposizione, ha presentato oggi, venerdì 31 agosto, un'istanza di accesso agli atti relativi alla procedura di vendita del terreno di via Ghisleri a Iolo messo all'asta dal Comune e aggiudicato per poco più di 32 milioni (base d'asta 21) dall'imprenditore Sauro Bigagli a dicembre dello scorso anno. Sul terreno sorgerà una cittadella della moda. “L'accesso – le parole di Garnier – servirà per chiarire la situazione economica ed urbanistica dell'assegnazione del terreno”. L'istanza è stata protocollata oggi, venerdì 31 agosto.