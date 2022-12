14.12.2022 h 13:23 commenti

Città in lutto per la morte del giornalista ed ex assessore alla Cultura Giuseppe Vannucchi

Vannucchi è morto nella sua casa a Roma. Aveva 85 anni. E' stato nella Giunta del sindaco Mattei dal 1999 al 2002 quando, tra qualche polemica, rassegnò le dimissioni. E' stato un dei primissimi volti del Tg1

Prato in lutto per la scomparsa di Giuseppe Vannucchi, giornalista ed ex assessore alla Cultura del Comune di Prato dal 1999 al 2002. Giuseppe Vannucchi, morto nella mattina di oggi, mercoledì 14 dicembre, nella sua casa a Roma, aveva 85 anni. E' stato uno dei primissimi conduttori del Tg1 e nei suoi 30 anni in Rai si è occupato anche di approfondimenti e rotocalchi con un occhio di riguardo alla cultura. E proprio questa delega gli fu affidata dal sindaco Fabrizio Mattei che lo volle nella sua seconda Giunta; Giuseppe Vannucchi restò fino al 2002, quando decise di rassegnare le dimissioni non senza qualche polemica legata a decisioni sulle maggiori istituzioni culturali della città – Pecci, Metastasio e Museo del Tessuto – per le quali, spiegò, non si era sentito pienamente coinvolto. A lui si deve il grande impegno che poi, negli anni successivi, ha portato alla riapertura di Palazzo Pretorio. Grande dispiacere in città: la notizia della morte di Giuseppe Vannucchi è arrivata subito ed è stata accolta con dolore dai tanti amici e conoscenti del mondo della cultura, ma anche dell'imprenditoria e del giornalismo. L'amministrazione comunale ha espresso il suo cordoglio.

I funerali di Giuseppe Vannucchi, organizzati dai servizi funebri della Misericordia, si terranno venerdì 16 dicembre alle 15.30 nell'oratorio di San Michele adiacente alle cappelle mortuarie in via Convenevole. La salma sarà poi tumulata nel cimitero della Misericordia.

