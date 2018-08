29.08.2018 h 13:50 commenti

Città in lutto, è morto l'imprenditore Peppino Durgoni

Classe 1938, si è spento ieri sera 28 agosto all'ospedale Santo Stefano. Originario della Sardegna, a Prato ha fondato la Peppino Durgoni Spurghi

Addio a Peppino Durgoni, classe 1938, fondatore della Peppino Durgoni Spurghi.L'imprenditore si è spento ieri sera 28 agosto, all’ospedale Santo Stefano dove da giorni era ricoverato. Nato a Nuoro, diventato maggiorenne, si è trasferito ad Arezzo per poi, negli anni '60 trasferirsi a Prato per fare il pastore in Calvana, lavoro che aveva già fatto da bambino. Dai monti passò alla fabbrica e poi iniziò la sua attività imprenditoriale, oggi gestita dai figli Roberto e Massimo.La salma sarà esposta dalle 17 di oggi, 29 agosto, alle Cappelle del commiato della Croce d'Oro e il funerale sarà celebrato venerdì 31 agosto alle 11 alla chiesa di Mezzana.