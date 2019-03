22.03.2019 h 16:50 commenti

Città blindata per corteo Forza Nuova e presidio antifascista. Esposto in Procura contro questore e prefetto

Nel pomeriggio la manifestazione con Roberto Fiore dalla stazione a piazza del Mercato Nuovo. In contemporanea la mobilitazione in piazza delle Carceri. Prato 2040 chiede di verificare il comportamento dei due alti funzionari

Sarà una Prato blindata quella che nel pomeriggio di domani, sabato 23 marzo, ospiterà il corteo di Forza Nuova, con la presenza del segretario nazionale Roberto Fiore, e il presidio antifascista “(In)tolleranza zero” convocato da decine di partiti, movimenti e associazioni in piazza delle Carceri. Le due iniziative richiameranno migliaia di persone e ci sono forti timori per l'ordine pubblico, nonostante gli appelli alla calma arrivati da più parti.

CORTEO E PRESIDIO La manifestazione del movimento di estrema destra, ufficialmente contro l'immigrazione, ma che cade nella data simbolica dei cento anni dalla fondazione del fascismo (come richiamato anche nel manifesto), si snoderà dalle 15.30 da piazza della Stazione fino a piazza del Mercato Nuovo, dove dovrebbe parlare Fiore. Il presidio, invece, dovrebbe restare in piazza delle Carceri e nelle zone limitrofe con inizio previsto alle 14.30. Sulla carta, quindi, non ci sono punti di contatto tra le due manifestazioni, ma l'attenzione è molto alta al punto che arriveranno a Prato rinforzi sia per carabinieri sia per polizia. In totale saranno circa 300 le forze dell'ordine presenti.

Del resto in questi dieci giorni la tensione sulla manifestazione di Forza Nuova è andata crescendo progressivamente, con forze politiche, sindacali, dell'associazionismo e persino la Chiesa che hanno cercato in tutti i modi di far bloccare l'iniziativa. Online sono state raccolte oltre ventimila firme ad una petizione ma prefetto e questore sono stati irremovibili, non ravvisando nella manifestazione il rischio di apologia del fascismo, che avrebbe portato al divieto.

ESPOSTO IN PROCURA Proprio oggi 22 marzo Diego Blasi, a nome dell'associazione Prato 2040, ha presentato in Procura un esposto per chiedere di valutare il comportamento del questore e del prefetto, ipotizzando una possibile violazione delle leggi Scelba e Mancino. Procura che, su iniziativa del procuratore Giuseppe Nicolosi, ha già aperto un fascicolo al momento contro ignoti proprio per il reato di apologia del fascismo. Nicolosi ha incaricato la Digos di raccogliere tutto il materiale presente anche in rete sulla manifestazione, da unire all'indagine già aperta sulle svastiche tracciate davanti alle sedi di Pd e Anpi.

DIVIETI Intanto, su richiesta della questura, l’amministrazione comunale ha adottato i provvedimenti necessari allo svolgimento della manifestazione predisponendo il piano dei divieti di sosta lungo il percorso, che si snoderà da piazza della Stazione a piazza del Mercato Nuovo.

Pertanto dalle 8 alle 19 vigerà il divieto di sosta in piazza della Stazione, via Matteotti , tra l’incrocio con piazza della Stazione e quello con via Gobetti e Ponte al Mercatale e fino al Ponte alla Vittoria, via Gobetti, tra via Matteotti e Ponte al Mercatale, il Ponte al Mercatale, via Sant’Antonio, Canto al Mercatale, via San Giorgio, viale Galilei fino a piazza del Mercato nuovo, piazza del Mercato Nuovo limitatamente all’area adiacente il viale. La circolazione sarà temporaneamente sospesa solo per il passaggio dei manifestanti.