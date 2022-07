20.07.2022 h 22:25 commenti

Città avvolta da una cappa di fumo, i vigili del fuoco: “La causa e’ l’incendio di Massarosa”

I venti hanno spinto verso l’interno le nubi provocate dalle fiamme che stanno devastando le colline della Versilia

Una densa cappa di fumo ha avvolto la città dal tramonto. Forte anche l’odore acre percepito un po’ ovunque. Molte le segnalazioni arrivate ai numeri di emergenza da parte dei cittadini, allarmati dalla pesante atmosfera. I vigili del fuoco spiegano che non si tratta di incendi scoppiati in zona bensì del fumo del pauroso incendio che sta devastando le colline di Massarosa in Versilia. I venti hanno spinto verso l’interno le nubi provocate dalle fiamme che hanno già mangiato 700 ettari di bosco e che purtroppo non accennano a fermarsi. Oggi in Toscana sono stati contati venti diversi incendi. Prato fortunatamente non ha fronti attivi ma subisce le conseguenze di una situazione generale emergenziale. L’aria è pesante è irrespirabile.

Edizioni locali collegate: Prato

