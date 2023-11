10.11.2023 h 12:07 commenti

Arci lanciata una campagna per la raccolta fondi a favore di circoli e nidi alluvionati

Le strutture di Seano e Oste sono inagibili e i danni sono ingenti. Danneggiati anche alcuni circoli in val di Bisenzio e nei comuni di Montemurlo e Carmignano. Ecco come fare per donare

I due asili nido di Arci “Il Sole e la Nuvola” di Seano e “Il Regno di Mangionia” di Oste, la notte del 2 novembre hanno subito danni molto ingenti e per il momento non possono essere riaperti .

Grazie anche all’aiuto di tanti volontari sono stati ripuliti ma sono necessari interventi sui pavimenti, sulle murature, sulle controsoffittature, oltre all’acquisto di nuovi arredi, elettrodomestici, giochi, materiale didattico ecc. Per questo, Arci Prato, insieme alla cooperativa Merida che gestisce i due nidi, lancia un appello a dare una mano, donando un contributo perché i due spazi possano essere riaperti al più presto. e donazioni per i nidi Arci di Prato possono essere effettuate con bonifico sul c/c intestato a Arci Prato – APS presso Banca Popolare Etica, Iban IT64C0501802800000016948606, con causale “Sostegno nidi”.

Per quanto riguarda i circoli, a Prato e provincia hanno subito danni dagli allagamenti una decina di spazi, mentre quelli fortunatamente risparmiati dall’alluvione sono stati i primi a mettersi a disposizione offrendo servizi, cucine, pasti caldi per i volontari e le volontarie o raccogliendo oggetti di prima necessità. Intanto anche Arci nazionale e regionale lancia una campagna a sostegno dei circoli colpiti dall'alluvione, 28 le realtà di Prato, Firenze, Pistoia e Valdera danneggiateLe donazioni per la campagna nazionale possono essere effettuate con bonifico sul c/c bancario intestato a Arci Aps solidarietà presso Banca popolare Etica, Iban IT06 S050 1803 2000 0001 1453 503, con causale “Emergenza Alluvione Circoli in Toscana”. Inoltre, è possibile donare in modo diretto e semplice tramite carta di credito/debito o paypal sul sito Arci tramite la funzionalità “dona ora” www.arci.it/dona.

Solidarietà anche dalla città gemellata di Wangen im Allgäu, che oltre ad aprire un conto corrente per raccogliere fondi destinati ai bisogni della città ha anche organizzato per dicembre un concerto, l'incasso sarà poi utilizzato per aiutare Prato.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato si mobilita per

l’emergenza alluvione. Questa mattina la Fondazione ha deliberato un contributo

straordinario di 100 mila euro, immediatamente stanziato per gli interventi di emergenza a

favore della popolazione della nostra provincia.