26.09.2019 h 10:50 commenti

Circolava con un'auto rubata e con telaio alterato, imprenditore denunciato per ricettazione

Operazione della polizia municipale dopo una segnalazione attivata dall'Alto Adige per un ricorso in seguito ad una multa all'autovelox

Stava viaggiando su un'auto rubata alla quale era stata messa una targa clonata. A fermarlo sono stati gli agenti dell'Investigativa della polizia municipale che hanno sequestrato l'auto, risultata rubata un anno fa a Cava de' Tirreni.

Tutto è partito da un ricorso ad un velox che è stato notificato al titolare della targa esposta, residente in Alto Adige e possessore a sua volta di un'auto molto simile a quella circolante su Prato con la sua targa e che all'arrivo dei verbali aveva sporto denuncia per targa clonata. Allo scopo di verificare se effettivamente ci fosse stato un veicolo con targa clonata, gli agenti si sono messi a caccia del veicolo e lo hanno fermato in via dei Fossi, con a bordo una famiglia cinese. Il conducente, un imprenditore di 44 anni, regolare sul territorio italiano e residente a Prato, ha mostrato agli agenti la documentazione in suo possesso, dichiarando di aver avuto il veicolo grazie ad un connazionale. Dal momento che le targhe apparivano del tutto autentiche gli agenti hanno intensificato i controlli, accorgendosi che le targhette del telaio apparivano manomesse in modo da riportare il numero corrispondente al veicolo dell'Alto Adige.

Ulteriori accertamenti hanno così portato alla individuazione del telaio originale ed alla scoperta che l'auto in uso al cittadino cinese era stata rubata in Campania un anno fa. Sia le targhe, su cui è stato accertato essere in atto una denuncia di smarrimento, che il suv sono stati posti sotto sequestro, mentre il conducente è stato denunciato per ricettazione. Le indagini proseguono per ricostruire il viaggio compito dal suv e che lo ha portato a circolare per le strade pratesi partendo dalla Campania.