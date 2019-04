18.04.2019 h 14:08 commenti

Cinquemila lampade a led illumineranno le strade pratesi

Le prime sostituzioni in zona Pietà, ora il cantiere è in via Galcianese. Entro la fine dell' anno nuovi punti luci anche in viale Leonardo da Vinci, viale della Repubblica, via Ferrucci e via Marx

Sono cinquemila le lampadine tradizionali che verranno sostituite con quelle a led nelle principali vie della città. I primi interventi in viale Borgovalsugana, ponte Petrino, via Lambruschini e via Firenze. In questi giorni il cantiere si è spostato in via Galcianese dove verranno sostituiti 70 punti luce. L’intervento è a costo zero per il Comune, a farsene carico il gestore che ammortizzerà l’investimento di quasi un milione e settecentomila nei prossimi dieci anni. “Oltre che un’operazione di efficientamento – ha spiegato Rossano Rocchi dirigente del settore illuminazione - si otterranno anche vantaggi di tipo qualitativo: la luce è più concentrata e invece diminuisce l’inquinamento luminoso. Ovviamente l’aspetto legato al risparmio ha una grossa incidenza: le lampade che verranno montate sono da 60 watt contro i 150 di quelle tradizionali. A conti fatti un risparmio di oltre il 60% per ogni punto luce”. I lavori di sostituzione termineranno entro l’anno, dopo via Galcianese il cantiere si sposterà in via Marx, viale Leonardo da vinci, via Ferrucci, viale della Repubblica.

In viale Montegrappa sono stati già ultimati gli interventi per la nuova illuminazione nel primo tratto che va da viale Vittorio Veneto a via Giuliano da Sangallo. Sono tre, e non più uno, i punti luce all'interno dei corpi illuminanti. Uno illuminerà il marciapiede dove si trova il palo, uno la strada e l'altro il marciapiede sul lato opposto. Il costo di questo intervento rientra nel computo dell'opera in corso sul viale Montegrappa.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus