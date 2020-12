31.12.2020 h 18:42 commenti

Cinque ventilatori polmonari regalati all'ospedale di Prato

L'acquisto possibile grazie alla raccolta promossa dalla fondazione Ami per garantire attrezzature idonee e sufficienti a fronteggiare l'emergenza sanitaria

Cinque ventilatori polmonari sono stati donati al Santo Stefano di Prato grazie alla generosità di tutta la comunità che ha aderito alla campagna di raccolta fondi promossa dalla Fondazione Ami. La campagna di raccolta fondi, a sostegno dell'ospedale di Prato, in particolare per l'acquisizione di attrezzature e beni necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria, si è conclusa ad un mese di distanza. La Fondazione ringrazia tutta la comunità che ancora una volta ha dimostrato grande generosità e vicinanza all'ospedale pratese. Con il contributo donato, spiega una nota, è stato possibile acquisire cinque ventilatori polmonari, due acquistati direttamente dalla Fondazione Ami e tre dalla Banca Alta Toscana Credito Cooperativo, per un valore di circa 38.000 euro. Gli strumenti sono stati consegnati da Alberto Vasco Banci, presidente Banca Alta Toscana Credito Cooperativo e da Claudio Sarti presidente Fondazione Ami. A ricevere la donazione erano presenti il dottor Massimo Di Natale, direttore medicina interna, la dottoressa Pamela Lotti, medico area Covid e il dottor Dante Mondanelli, medico cardiologo della direzione sanitaria dell'Ospedale.

Edizioni locali collegate: Prato

