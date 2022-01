26.01.2022 h 15:12 commenti

Cinque tappe a Prato per il camper delle vaccinazioni a scuola, ma i presidi sono tiepidi

Il primo appuntamento il 2 febbraio, verranno somministrate 80 dosi in quattro ore. L'appello alle famiglie del sindaco di Poggio Puggelli: "Un'ottima iniziativa e un'opportunità da non sprecare". Le scuole dovranno raccogliere le adesioni

Il camper delle vaccinazioni pediatriche farà sosta anche nella provincia di Prato. Cinque le date previste: il 2 e il 15 febbraio, il 9 e il 23 marzo e il 7 aprile, ora però bisogna raccogliere le adesioni da parte dei genitori e dei presidi, le scuole infatti gestiranno le preiscrizioni. Un compito che secondo i dirigenti scolastici, ancora una volta, andrà a gravare sulle segreterie scolastiche già oberate dalla burocrazia. Ad esempio l'Ic comprensivo Convenevole non aderirà all' iniziativa perchè rientra già nel progetto dei tamponi salivari, perplessa anche Rita Gaeta dell'Ic Pier Cironi. Diversa la posizione di Mario Battiato dell'Ic comprensivo Gandhi: "Il mio istituto comprensivo - spiega - è formato da sei plessi, ne devo scegliere uno solo e credo che questo non sia etico. Non è quindi un problema di sovra carico di lavoro che sono disposto ad accollarmi, ma di giustizia".

L'organizzazione è gestita dalla Società della Salute, in collaborazione con i sindaci che hanno inviato, ai presidi delle scuole primarie e secondarie, l'invito a partecipare all'iniziativa che riguarda i bambini dai 5 agli 11 anni. Fascia ancora poco vaccinata, a livello nazionale hanno ricevuto la prima dose il 29% dei bambini e il 9% la seconda. "Il camper - ha spiegato Francesco Puggelli sindaco di Poggio a Caiano - è un'ottima iniziativa, ora dobbiamo riuscire a completare l'agenda degli appuntamenti, da qui il mio appello alle famiglie ad aderire. Credo che sia anche vicino anche il cambio di regole per le quarantene delle scuole primarie e del primo anno delle secondarie per cui chi è vaccinato, se negativo, può continuare a frequentare".

Ogni giorno verranno somministrate 80 dosi, in quattro ore, non è ancora stato deciso se il camper sarà a disposizione di un solo plesso scolastico oppure verranno raggruppati più istituti comprensivi. Le scuole metteranno a disposizione lo spazio per la sosta del camper nel cortile e uno all' interno dell'edificio per attendere prima e dopo la vaccinazione.

