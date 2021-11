17.11.2021 h 10:43 commenti

Cinque progetti per migliorare Viaccia, ecco le proposte dei cittadini al sindaco Biffoni

Ieri l'assemblea del Coordinamento dei cittadini per Viaccia che dopo quasi due anni di stop ha ripreso la sua attività di "pungolo" dell'amministrazione comunale

(e.b.)

Sono cinque gli interventi prioritari che il Coordinamento cittadini per Viaccia ha proposto al sindaco Matteo Biffoni all’assemblea pubblica di ieri sera, 16 novembre, ospitata al circolo La libertà 1945. Il gruppo, che in passato è stato protagonista di tante battaglie importanti per il paese, torna alla vita attiva dopo quasi due anni di stop per il Covid. L’obiettivo è cogliere le opportunità offerte dal Pnrr con un approccio propositivo e concreto.Si tratta di proposte sia nuove che già conosciute ma non ancora realizzate. Vediamole.(in foto contrassegnato dal verde). La grande area si trova tra la chiesa e la scuola fino a lambire gli orti urbani. La proposta è stata già recepita dal Piano operativo a cui è approdata attraverso il percorso partecipativo che tra l’altro ha visto primeggiare per attivismo gli abitanti di Viaccia, poi premiati per questo.(in foto contrassegnato dal blu). Il lotto è attiguo e connesso a quello del parco e permette di colmare la carenza di posti auto della zona soprattutto in relazione alle funzioni pubbliche presenti nelle immediate vicinanze.(nella foto superiore contrassegnato dal rosso). L’opera mette in connessione le precedenti due e in generale tutta Viaccia all’abitato di Narnali lungo un percorso ciclabile parallelo alla trafficatissima via Pistoiese che incrocia la pista già esistente lungo la Bardena (gialla), lambisce via Hermada e il Guado sud per approdare alla scuola media don Bosco. L’attraversamento della Bardena è affidato a un nuovo ponte (foto seguente).(foto inferiore). Si tratta di realizzare un nuovo campo di calcio a 9 accanto a quello già esistente del Viaccia calcio e sul fronte opposto rispetto a via di Mezza per Iolo delle tensostrutture per ospitare altre discipline sportive come tennis e pallavolo, e attività riabilitative.(nella foto inferiore contrassegnata dal rosso e dal giallo). E’ il progetto più controverso e che ha meno possibilità di essere realizzato perché già in passato è stato bocciato. “Ma noi lo ripresentiamo - ha affermato Stefano Pastacaldi del coordinamento durante la presentazione -perché lo riteniamo essenziale per noi”. La nuova strada si sviluppa a sud dell’abitato di Viaccia e attraverso un nuovo sottopasso ferroviario raggiunge via Ciulli e quindi l’ospedale Santo Stefano, alleggerendo così via Pistoiese.Viabilità a parte che come detto è affossata da un parere negativo degli uffici comunali, il sindaco Biffoni non ha preso impegni precisi ma è stato possibilista ringraziando il lavoro fatto dai cittadini: “Rispetto ad altre zone - ha affermato il primo cittadino - il coordinamento ci fa già un pezzo di lavoro perché mette insieme e fa sintesi tra sensibilità e teste diverse. Ciò che voi proponete è già frutto della volontà del quartiere per cui per noi è più facile trovare la strada per trasformare le proposte in realtà”. Quattro delle cinque proposte, quindi, sono compatibili con le 6 missioni indicate dal governo per il Pnrr perché riguardano mobilità dolce, sport e verde. Quante poi di queste saranno finanziate effettivamente dal pacchetto europeo è difficile dirlo con certezza ora, ma il sindaco ha assicurato che in caso di risposta negativa ci possono essere comunque delle fonti alternative: “Per la pista ciclabile ad esempio - afferma Biffoni - si può ricorrere al credito sportivo che ha condizioni particolarmente vantaggiose”. Il parco, il vicino parcheggio e l’ampliamento dell’area sportiva, pur già in previsione urbanistica, presentano degli ostacoli perché ricadono su lotti privati. Per i primi due è previsto un esproprio ma al momento in bilancio non è prevista questa spesa (pare piuttosto alta) e le procedure sono lunghe “soprattutto se non c’è accordo con il proprietario” ha chiosato Biffoni. Per il terzo, la cessione al pubblico avverrebbe tramite perequazione ma la relativa iniziativa privata, che prevede la costruzione di residenze nelle vicinanze, al momento è ferma.Con l’occasione il sindaco ha annunciato che sarà realizzato in sintetico l’attuale campo di calcio. L’obiettivo è usare i fondi Pnrr che permetterebbero di liberare le risorse comunali messe a bilancio per quest’opera.Extra proposte, alcuni cittadini presenti hanno chiesto la messa in sicurezza del ponte torto per pedoni e ciclisti e un intervento che impedisca il passaggio dei mezzi pesanti da via di Montemurlo con grave rischio per chi ci abita. Nonostante la realizzazione del nuovo braccetto su via delle Lame, molti camionisti preferiscono ancora transitare da questa strada per raggiungere la zona industriale di Bagnolo. La proposta dei residenti è di chiuderla consentendo il passaggio solo a chi ci abita e ci lavora.