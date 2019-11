Cinque feriti, di cui portato con l'elisoccorso Pegaso a Careggi, è il bilancio di un grave incidente avvenuto stamani, 1 novembre, poco prima delle 9 sull'autostrada Firenze Mare all'altezza di Prato Ovest e in direzione di Pistoia. Due i mezzi coinvolti, uno dei quali si è anche ribaltato. Per fortuna nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Pesanti le ripercussioni sul traffico, in un giorno già da bollino nero per l'apertura di Lucca Comics. La circolazione in direzione Pisa è rimasta bloccata a lungo e le code sono arrivare a superare i 7 km.