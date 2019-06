02.06.2019 h 14:17 commenti

Cinquantenne accusa malore all'Alpe di Cavarzano, interviene Pegaso

A dare l'allarme i compagni di escursione. Sul posto anche la Misericordia di Vaiano, il Soccorso alpino e l'elicottero dei vigili del fuoco

Un uomo di mezza età ha accusato un malore mentre si trovava all'Alpe di Cavarzano nei pressi del campo scout nel comune di Vernio. Gli amici che erano in sua compagnia durante un escursione hanno dato l'allarme attorno alle 12.30 di oggi, 2 giugno. Sul posto sono sopraggiunti gli uomini del Soccorso alpino e un'ambulanza della Misericordia di Vaiano con medico a bordo ma vista la situazione, il 118 ha attivato subito l'elisoccorso Pegaso che ha accompagnato l'uomo al policlinico di Careggi in codice giallo. Sul posto è sopraggiunto anche l'elicottero dei vigili del fuoco di Bologna che aveva appena terminato il servizio a Prato per trasportare un'escursionista ferita dal Monteferrato al parco di Villa Fiorelli per l'incontro con l'ambulanza. In questo caso è ripartito vuoto perché il ferito è stato portato via da Pegaso.

