Cinquantamila dosi di vaccino, aperte le prenotazioni fino all'esaurimento della scorta

Il portale aperto a partire dalle18 per tutti i nati tra il 1941 e il 1951. Dal 30 aprile confermata la possibilità di prenotare l'appuntamento per la vaccinazione agli over 70 in base alla disponibilità di dosi che saranno assegnate alla Toscana

Alle 18 di oggi, martedì 27 aprile, apre il portale regionale per le vaccinazioni con la disponibilità di 50mila dosi di Astrazeneca per i nati negli anni compresi tra il 1941 e il 1951. Il portale resterà aperto fino all'esaurimento della scorta. Le somministrazioni sono previste il 29 e il 30 aprile, il primo e il 2 maggio negli hub appositamente organizzati per la campagna vaccinale.

Confermata l'apertura del portale il 30 aprile per la programmazione mensile della vaccinazione agli over 70 che prenderà il via il 3 maggio. L'andamento delle prenotazioni seguirà la disponibilità dei vaccini che via via verranno forniti alla Toscana.





