Emergenza badanti, decine di famiglie pratesi in lista d'attesa. Pesa il blocco degli arrivi dalla Romania

Solo l'agenzia Family Care ha una cinquantina di richieste che non riesce ad evadere. Per le donne che rientrano dal paese d'origine c'è poi il problema di dove trascorrere la quarantena

a.a.

Badante cercarsi disperatamente. Sono almeno cinquanta le famiglie pratesi in lista d’attesa all’agenzia Family Care, un dato in continuo aggiornamento visto che in media ci sono 5 richieste alla settimana.Durante l’estate, da sempre, si registra un picco delle richieste, ma quest’anno ci sono due elementi in più: con la pandemia sono diminuite le richieste per le Rsa e quindi è aumentata la domanda, dall’altra il blocco degli ingressi dalla Romania, Paese da cui arrivano molte badanti, ha fatto scendere l’offerta.“Mio padre è morto improvvisamente – raccontaa Ndp – e mia mamma soffre di una malattia degenerativa, tramite la badante di una mia amica ho trovato una signora rumena disposta a venire a prato, avevamo già trovato l’accordo e fissato dal consulente del lavoro per formalizzare il contratto, ma con le nuove norme non è potuta partire. Quindi ad oggi non riesco a trovare nessuno disposto ad accudire mia madre”.Chi è riuscito ad arrivare in Italia prima del blocco, generalmente con un posto di lavoro assicurato, ha dovuto fare la quarantena e qui è sorto un altro problema: in famiglia non poteva essere accolto, e neppure nelle strutture ricettive.“Alcune delle assistenti familiari di nazionalità rumena - spiegaresponsabile dell’agenzia pratese Family Care – hanno deciso durante l’emergenza covid di rientrare in patria. Per gestire il loro rientro, ci atterremmo a quanto il Governo ha recentemente stabilito: faremo firmare loro un’autocertificazione che attesti il rispetto, da parte loro, dell’isolamento fiduciario richiesto. Quindi si dovranno organizzare per vivere in un domicilio autonomo e isolato per almeno 14 giorni. “Sula questione del blocco degli arrivi è intervenuto anchedel coordinamento nazionale cittadini romeni in Italia: “In tutta Europa gli altri stati applicano una regola molto semplice: fare un test sierologico immediatamente all’arrivo in aeroporto ma inItalia al momento questa ordinanza resta di fatto solo scritta su carta ma non applicata inmaniera concreta e produttiva, creando confusione e molti problemi sia ai cittadini romeniche ai loro datori di lavoro in Italia”