27.05.2021

Cinquanta dentisti pratesi pronti a vaccinare negli hub a partire da giugno

Sono circa il 20% degli iscritti all'Ordine quelli che hanno dato la disponibilità, trenta hanno già completato il corso per l'abilitazione a diventare vaccinatori

Dopo i medici di famiglia e i farmacisti anche i dentisti hanno dato la disponibilità a partecipare alla campagna vaccinale, nella provincia di Prato sono una cinquantina, circa il 20% degli iscritti quelli che hanno dato la disponibilità, trenta hanno già completato il corso per l'abilitazione a diventare vaccinatori. "Una buona risposta - ha sottolineato Giuseppe Magro presidente dell'ordine degli odontoiatri della provincia di Prato- visto che lavoriamo tutti in regime di libera professione. Entro la settimana invierò all'Asl l'elenco completo e poi aspettiamo le disposizioni". I

dentisti opereranno all'interno degli hub e probabilmente saranno addetti alla compilazione della scheda anamnestica. "Un compito delicato e fondamentale - continua Magro - che assolviamo da tempo proprio perchè fa parte del nostro operato. L'accordo oltre a metter a disposizione nuovo personale è anche importante per il riconoscimento della nostra professione nel sistema sanitario regionale"

La discesa in campo degli odontoiatri è prevista per la prima decade di giugno, mentre il loro compenso a differenza di quanto stabilito per i medici di famiglia, non è calcolato sulle dosi ma ha una tariffa oraria.