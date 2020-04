29.04.2020 h 19:12 commenti

Cinquanta commercianti scrivono al sindaco: "Ecco di cosa abbiamo bisogno per riuscire a rialzarci"

Chiedono cancellazione della Tari, parcheggi gratuiti, flessibilità nell'uso del suolo pubblico, aiuti economici per pagare gli affitti e la sanificazione dei propri fondi

Cinquanta tra titolari di attività commerciali, ristorazione e di estetica, soprattutto del centro di Prato ma non solo, hanno unito le forze per chiedere aiuto alle istituzioni vista la chiusura prolungata dovuta all'emergenza Coronavirus. In primis al sindaco Biffoni a cui hanno scritto una lunga lettera in cui chiedono un incontro e mettono sul piatto una serie di proposte che se accolte aiutarebbero le categorie di appartenenza a tirare il fiato.

"Chiediamo - si legge nella lettera - la riapertura dei nostri negozi in totale sicurezza, con spese di sanificazione e di materiali di protezione a livello comunale; Che la Tari venga cancellata per il 2020, che il suolo pubblico sia di libero utilizzo per eventi e per ampliare gli spazi a disposizione dei negozi e che i parcheggi siano gratuiti. Inoltre, abbiamo la forte necessità di un aiuto economico per poter provvedere al pagamento degli affitti e delle spese mensili che può essere secondo noi risolto in modo pratico attraverso una di queste tre soluzioni: pagamento di una percentuale dell’affitto da parte del comune; pagamento dell’affitto attraverso una soluzione di turnover-rent; prestito economico a fondo perduto che ci possa dare la possibilità di rialzarci".

Segue la richiesta di chiarimenti sulla sanificazione da fare ai fondi prima della riapertura.

Il gruppo è pronto ad aderire al flash mob nazionale con la simbolica consegna delle chiavi al sindaco, se tali richieste non troveranno accoglimento.