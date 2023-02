08.02.2023 h 14:54 commenti

Cinquanta candeline per le scuole dell'infanzia comunali, dieci in meno per i nidi

Anna Fondi e Liliana Rossi intuirono l'importanza di questi servizi soprattutto per dare l'opportunità alle donne di lavorare. Prato è stata una delle prime città a istituire anche il coordinamento pedagogico

Il Comune di Prato è stato una fra i primi in Toscana ad aprire i nidi comunali, un' intuizione di 40 anni fa delle allora assessori Liliana Rossi e Anna Fondi. Dieci anni prima, invece, veniva inaugurato il primo asilo comunale. Due compleanni che vengono celebrati a partire dal 14 febbraio con conferenze di pedagogisti, ma anche con una grande festa per famiglie e bambini in piazza del Comune il 27 maggio, giorno in cui si celebra l'anniversario della firma della convenzione Onu sui diritti dell' infanzia.

"Una storia lunga e all'avanguardia quella dei nidi e delle scuole dell'infanzia pratesi - ha spiegato l'assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi - che si intreccia con quella della città, caratterizzata da fenomeni di immigrazione e mutamenti continui, ma anche di sostegno alla genitorialità con tante proposte e progetti. A Rossi e Fondi dobbiamo la grande intuizioni dei nidi, che dettero la possibilità a tante donne di lavorare, ma anche del tempo lungo e della possibilità di offrire alle famiglie un pasto alla mensa scolastica, forse al tempo l'unico della giornata".

La rete dei nidi e delle scuole dell' infanzia ha potuto espandersi grazie anche al lavoro del coordinamento pedagogico, altra eccellenza del territorio, nato nel 2002 con un pool di pedagogisti. "Anche in questo caso - spiega Silvia Anichini del coordinamento pedagogico - è stata un' importante intuizione che ha fatto scuola. Si è investito sulla formazione dei docenti creando una cabina di regia capace di interpretare i cambiamenti e le esigenze educative".

Servizi sempre più richiesti dalle famiglie: sono 277 le domande per accedere ai nidi comunali nell' anno scolastico 2023/24 venticinque in più rispetto all'anno precedente.

I seminari prendono avvio martedì 14 febbraio (con inizio alle ore 17 e fino alle 19.30) nella Sala Consiliare di Palazzo Comunale. Sarà trattato il tema “ Bambini….in comune. La qualità dell’educazione tra servizi educativi, scuola e famiglie” dal Pedagogista Raffaele Iosa, già Dirigente dell’Ufficio Scolastico della Regione Emilia Romagna e componente di diverse commissioni istituite a livello ministeriale per il supporto tecnico su temi importanti che negli anni anni hanno riguardato grandi cambiamenti nella scuola come quello dell’autonomia scolastica o dell’inclusione di fatto degli alunni con disabilità.

Venerdì 10 marzo dalle 17 al Centro Righi (via Righi, Le Badie) sarà presentato il libro “ Integrare servizi educativi. Nido e scuola dell’infanzia in dialogo per un curricolo ZeroSei” dagli autori Francesco Caggio e Carmen Dambra, che hanno rivestito ruoli dirigenziali nei Servizi Educativi del Comune di Milano e che hanno seguito per il Comune di Prato l’implementazione dei Centri ZeroSei attraverso un’intensa attività formativa che ha interessato tali servizi. Il volume ripercorre le tappe di questa esperienza formativa e riporta i contributi del Coordinamento pedagogico e delle educatrici e insegnanti comunali coinvolte nel percorso.

Si parlerà di “ Traiettorie di sviluppo dei bambini e delle bambine da 0 a 6 anni: esiste uno sviluppo tipico?” giovedì 20 aprile con Carlo Ricci, psicologo e psicoterapeuta, presidente dell’Istituto Walden di Roma, professore all’Università Pontificia Salesiana che in passato è stato formatore nei servizi educativi comunali e ha condotto ricerc-azioni sulla prosocialità dei bambini con le insegnanti delle scuole comunali.

Concluderà il ciclo di seminari l’intervento di Fiorella Farinelli, dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito su “ Zero-Sei, un'opportunità educativa decisiva per i bambini con background migratorio” giovedì 18 maggio.

L’iscrizione ai seminari è obbligatoria e si fa online, collegandosi alla pagina dedicata alle iniziative presente sul sito del Comune di Prato.

Il logo dell’iniziativa è stato realizzato grazie al coinvolgimento degli studenti e delle studentesse di una classe quinta del Liceo Artistico Brunelleschi, che hanno lavorato al logo nelle ore di lezione con la loro insegnante Luana Palumbo.

