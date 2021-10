06.10.2021 h 16:12 commenti

Cinghiali e animali selvatici arrivano nei centri abitati, orti e pollai devastati in Val di Bisenzio

Da Vernio a Vaiano tante le richieste d'aiuto alla Provinciale, anche i sindaci hanno chiesto l'intervento delle squadre per catturare animali che passeggiavano per strade e piazze

Cinghiali, volpi, faine, istrici e donnole ormai lasciano i confini del bosco per raggiungere le abitazioni e in qualche caso anche i centri abitati. Nelle scorse settimane i sindaci della Val di Bisenzio hanno chiesto l'intervento della polizia provinciale per catturare alcuni ungulati che passeggiavano per piazze e strade, .a anche gli abitanti della zona residenziale di Usella si trovano a fronteggiare l'emergenza."La notte - raccontano - ormai da diverse settimane avvertiamo rumori nei giardini che la mattina troviamo completamente devastati, nonostante abbiamo fortificato le reti di protezione, spesso troviamo anche i tubi scorperti perchè gli animali scavano e temiamo che possano anche romperli".Non solo i giardini, ma anche i campi e i pollai sono facile preda per gli animali selvatici che ormai, spinti dalla fame, arrivano ai margini della città. "Un fenomeno - spiega Michele Pellegrini comandante della Provinciale - che nasce da una parte dalla massiccia presenza di ungulati nella val di Bisenzio, a giorni si apre la caccia e questo dovrebbe favorire l'abbattimento selettivo che durante la pandemia era stato sospeso. Dall'altra, il bosco offre sempre meno opportunità di cibo e quindi gli animali, che si sono civilizzati, arrivano in città e senza paura rovistano nei cassonetti dei rifiuti".Nessuna soluzione invece per donnole, faine e istrici che sono razza protetta e quindi non possono essere cacciati .