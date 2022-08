04.08.2022 h 18:57 commenti

Cinesi e sicurezza, la prefetta promette più controlli: "Ma portate meno contanti con voi"

L'invito è stato raccolto anche dal Console della Cina a Firenze che era presente al comitato per l'ordine pubblico di stamani. E resta sempre il problema delle poche denunce presentate dalle vittime

(e.b.)

La Prefettura di Prato si impegna a potenziare il pattugliamento nelle zone dove maggiore è stata la concentrazione di scippi e rapine ai danni di cinesi e insieme al Comune a verificare se la videosorveglianza sia da completare nei più a rischio; il consolato cinese, da parte sua, chiederà alla comunità orientale di circolare con meno denaro contante e gioielli e di denunciare sempre le aggressioni subite per aiutare il lavoro delle forze dell'ordine.Si è chiuso con questi reciproci impegni il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunito stamani in Prefettura per affrontare il problema alla luce della manifestazione che avrebbe dovuto tenersi domani pomeriggio e che invece è stata annullata da parte degli stessi organizzatori, di fatto isolati dalle associazioni di amicizia cinesi e dal consolato. Il prefetto Adriana Cogode conferma che da gennaio a oggi si è registrato un aumento delle rapine ai danni dei cinesi, ma rispetto agli anni di pandemia, e sottolinea che il problema si trascina da anni anche a causa della brutta abitudine dei cinesi di muoversi con molto contante. "Le preoccupazioni che hanno i cinesi sono le stesse che hanno gli altri cittadini – afferma il prefetto – perchè un'aggressione, una rapina, un furto, destano allarme sociale. Ciò che raccomandiamo è di non muoversi con troppo contante la persona diventa uno specchietto per le allodole e non ne usciamo".Un punto debole accettato anche dal console che ha assicurato il proprio impegno su questo fronte e sulla necessità di denunciare di più.La richiesta di aprire un ufficio di polizia al Macrolotto Zero cade nel vuoto perchè il prefetto sottolinea che i presidi esistenti sono sufficienti e quello ai margini del Macrolotto I dove si trovano i pronto moda cinesi, ossia la caserma dei carabinieri di Iolo, presenta solo una ventina di denunce per le rapine ai cinesi dall'inizio dell'anno. "E' solo così che, oltre a poter consegnare alla giustizia i responsabili, riusciamo ad avere un quadro più attinente possibile alla realtà. – conclude Cogode- Voglio però rassicurare tutti: le forze di polizia ci sono, l'attenzione pure e la città ha un importante sistema di videosorveglianza che aiuta le indagini. Dobbiamo evitare che si instauri un clima di tensione e un meccanismo di giustizia "fai da te". I cittadini devono innalzare il livello di fiducia nelle istituzioni. Oltre a intensificare i controlli, dobbiamo aumentare il dialogo. Per questo, quando convocheremo il tavolo della sicurezza integrata sulla microcriminalità inviteremo anche i rappresentanti della comunità cinese perchè ci dicano quali sono le problematiche. Se non abbiamo un ritorno di percezione di ciò che accade in quelle zone, è più difficile intervenire".