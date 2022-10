20.10.2022 h 14:15 commenti

Cinese aggredito in mezzo alla strada, i passanti filmano tutto con il telefonino e chiamano la polizia

Nel video le urla di una donna che chiede aiuto accanto ad un uomo bloccato a terra da un malvivente che cerca di sfilargli l'orologio. E' successo in via di Pippo, alla Castellina. Indagini in corso

Questa volta la rapina è fallita: la tenacia, la resistenza, la determinazione della vittima hanno costretto i malviventi alla fuga a mani vuote. Ennesimo colpo a danno dei cinesi, filmato da alcuni ragazzi che hanno avuto la prontezza di puntare la telecamera del telefonino su quanto stava accadendo. Un video di pochi secondi con le urla di una donna cinese che chiede aiuto ai piedi di un uomo – forse il marito – messo a terra da due giovani che gli stanno sopra e che provano a sfilargli l'orologio. E' successo tra le 22 e le 22.30 di ieri, mercoledì 19 ottobre, in via di Pippo, alla Castellina. Sul posto è arrivata la polizia che ha raccolto le dichiarazioni dei presenti e della vittima mettendosi subito sulle tracce di due uomini, pare magrebini, al momento non ancora rintracciati. Non si arresta, dunque, la scia di furti, scippi, rapine e aggressioni contro i cinesi. Un tema di grande attualità a Prato con numeri in ascesa nonostante ci siano anche vittime che subiscono senza denunciare. Il fatto che tasche e borse dei cinesi siano quasi sempre piene di consistenti quantità di denaro, rappresenta un elemento che li espone al rischio di incappare in malviventi senza scrupoli, pronti ad agire anche in mezzo alla strada e davanti a testimoni.