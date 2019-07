29.07.2019 h 12:24 commenti

Cinema sotto le stelle anche ad agosto e settembre: ecco i film che vedremo all'Arena del Castello

Si inizia giovedì con “Forse è solo mal di mare”. Confermati gli appuntamenti con le pellicole in lingua originale con le rassegne del Mabuse. Tra le novità due serate dedicate al soft porno d’autore

Anche quest’anno la Prato Estate prosegue per tutto il mese di agosto all’arena cinematografica estiva al Castello dell’Imperatore, che resterà aperta fino al 10 settembre, con due soli giorni di chiusura, l’8 e il 9 settembre.Il primo appuntamento,, sarà con il ritorno al Castello del film pratese “”, alla presenza die altri componenti del cast intervistati da. La proiezione sarà preceduta da un, per tanti anni organizzatore dell’arena estiva e recentemente scomparso, con il corto, realizzato dal laboratorio “Prato Città Aperta Movie” condotto daIl programma prosegue poi con le repliche dei film più richiesti, comesulla storia dei Queen,di Peter Farrelly,di Clint Eastwood,di Farhad Safinia,con Lady Gaga,di Pedro Almodovar,di Marco Bellocchio e altri titoli molto apprezzati dal pubblico nei mesi di giugno e luglio, tanto che in più di un’occasione qualcuno è rimasto fuori dal portone del Castello per esaurimento dei posti disponibili. Proseguono anche,premiati in versione originale sottotitolata:, Palma d’oro a Cannes 2018 (7 agosto),, Miglior regia a Venezia 2018 (21 agosto),tratto dal bestseller di Roberto Saviano e premiato a Berlino (28 agosto), “” di Nanni Moretti, miglior documentario ai David di Donatello (4 settembre). Laprosegue, mentre persono in programma film presentati nella scorsa stagione ai: lunedì 19dal Festival France Odeon, lunedì 26dal Festival N.I.C.E., lunedì 2 settembredal Festival River to River.In programma anche tante novità, uscite nei mesi estivi, come, commedia francese che racconta il viaggio di una coppia appena conosciutasi su Tinder (3 agosto),di Giorgio Tirabassi, con Marco Giallini e Valerio Mastandrea (10 ago),, con Johnny Depp (18 ago),con Michele Riondino e Violante Placido (30 ago), l’esilarante commedia francese(31 ago).Tra le novità di agosto anche i “”, curati sempre dal Mabuse Cineclub, che, propone dei(VM 18 anni).Glisono invece programmati per ile il, realizzati in collaborazione con la, che curerà laboratori a tema per bambini e ragazzi (età 4 – 14 anni) prima della proiezione del film (ore 20.30). I film proposti saranno “” e “” (costo laboratorio + buffet + film 13 €, per i genitori e gli accompagnatori aperitivo a buffet + film 12 €).In programma anche una seconda anteprima, dopo quella del film Oklim di Milko Cardinale, proiettato a giugno alla presenza del regista. Questa volta si tratta di un film francese,in uscita nelle sale italiane il 29 agosto, che sarà proiettato al Castello, una commedia riuscita su come separarsi e restare amici.Prosegue anche la formula “” tutti i venerdì, sabato e domenica”, e dapresso il chiosco bar del Castello.Le proiezioni, per i mesi di agosto e settembre, avranno inizio alle ore 21.30. Il biglietto d’ingresso è di 6 € (ridotti 5 €). Quest’anno, grazie alla collaborazione con Unicoop Firenze, i soci Coop hanno diritto alla riduzione dal martedì al sabato. Per gli aperitivi è richiesta la prenotazione al 338 9349099.Il programma dettagliato sarà disponibile per tutto il periodo delle proiezioni sui siti del Terminale Cinema () e della Prato Estate (www.pratoestate.it). Seguite anche le pagine FB TerminaleCinema – Casa del Cinema di Prato (https://www.facebook.com/terminalecinema.dessai/) e Prato Festival (https://www.facebook.com/PratoFestival/)