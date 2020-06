24.06.2020 h 11:58 commenti

Cinema al Castello: settantadue proiezioni con anche le anteprima della prossima stagione. Ecco i film che vedremo

Primo appuntamento per venerdì 26 giugno, sono duecento i posti a sedere le prenotazioni anche online, niente mascherine durante il film. Il mercoledì è dedicato al cinema in lingua originale

Duecento posti a sedere, prenotazione online, proiezione dei film usciti in screaming e anteprime della prossima stagione cinematografia, venerdì 26 giugno torna l’appuntamento con il Cinema al Castello in modalità anticontagio. Settantadue serate, la programmazione arriva al 7 settembre, compresi gli appuntamenti del mercoledì con i film in lingua e quelli del lunedì dedicati a Werner Herzog a cura di Mabuse Cineclub.Il prezzo del biglietto è rimasto invariato a 6 euro e a 5 per chi ha diritto alle riduzioni, durante la proiezione si potrà abbassare la mascherina, mentre i posti a sedere saranno numerati e disposti su file di due sedute, gli spettatori verranno registrati secondo le indicazioni del Governo. “Con il cinema all’aperto – ha spiegato l’assessore alla cultura– parte l’estate pratese, in forma ridotta, come del resto i posti che possiamo garantire all’interno del castello che sono una cinquantina in meno rispetto alle scorse edizioni. Da qui riparte l’attività legata al mondo dello spettacolo”Primo appuntamento con “Favolacce”, dei fratelli D'Innocenzo, premiato per la miglior sceneggiatura al Festival di Berlino, e si prosegue con i successi degli ultimi mesi come “ C'era una volta a Hollywood ”, di Quentin Tarantino (anche in lingua originale sottotitolato); “ Parasite ”, vincitore di 6 Oscar; “ Tolo Tolo ” di Checco Zalone; ”Pinocchio ” di Matteo Garrone; “ La Dea Fortuna ” di Ferzan Ozpetek, che è valso a Jasmine Trinca il David di Donatello come miglior attrice; il travolgente “ JoJo Rabbit ” di Taika Waititi, Oscar come miglior sceneggiatura non originale; “ Joker ”, Leone d'Oro a Venezia 2019.Martedì 30 giugno, il primo degli appuntamenti con i “ Talenti toscani” vedrà protagonista Gabriele Cecconi con il suo “ L'anarchico venuto dall'America ”, storia del pratese Gaetano Bresci che nel 1900 uccise il re d'Italia per vendicare i morti del maggio 1898 a Milano. Il regista pratese sarà al Castello per presentare il film, intervistato dal giornalista Federico Berti.Per “ I lunedì del Mabuse”, il cineclub riproporrà in questa prima parte della stagione la rassegna “ La realtà in trance. Il cinema di Werner Herzog ”, prevista al Terminale e annullata, con 5 titoli tra cui “ Fitzcarraldo ”, “ Nosferatu. Il Principe della notte ”, “ Aguirre. Furore di Dio ”.Quest'anno, a causa delle limitazioni vigenti per la prevenzione del contagio da Covid-19, che vietano il buffet, non sarà invece possibile fare l'aperitivo al Castello prima dell'inizio del film.Intanto è già confermata, dal 4 all'8 agosto, l'edizione 2020 del Prato Film Festival, a cura di Events Production, con la direzione artistica di Romeo Conte.“Un momento importante per il cinema – ha spiegatopresidente della Casa del cinema – dopo mesi di fermo riprende l’attività anche per la nostra cooperativa che per garantire le misure anticontagio ha fatto un ulteriore sforzo: i visitatori saranno accompagnati ai propri posti, mente per i disabili abbiamo previsto un servizio che utilizza una portantina per passare dalla biglietteria alla platea”. Chi avrà prenotato, tramite il sito del Terminale avrà un accesso preferenziale. Il programma è disponibile presso l'Urp.