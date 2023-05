30.05.2023 h 10:31 commenti

Cinema al Castello, la stagione estiva con il nuovo maxischermo. Al via il 17 giugno

Tre mesi di programmazione, duecento i posti a sedere tutti numerati. Già allestito il servizio bar che servirà per tutti gli eventi in programma

Un nuovo maxischermo e 200 posti numerati per l'area cinematografica nel Castello dell' imperatore che partirà il 17 giugno.

Il bando per la gestione della programmazione insieme a quella del bar è stato vinto dal Terminale e durerà fino al 2027. "Dopo i danni causati dal vento della scorsa estate - ha spiegato Luigi Rivieri presidente Casa del Cinema - utilizzeremo il nuovo schermo. I posti a disposizione restano 200 e saranno numerati. Copriremo l'intero periodo estvo con una programamzione che come sempre proporrà i migliori titoli della stagione. Previste anche le tradizionali rassegna all' interno del Castello".

Intanto si chiude la stagione in via Carbonaia, il 7 giugno l'ultima proiezione: "Nei primi cinque mesi dell' anno - abbiamo registrato un 30% di biglietti in più rispetto al 2019. Un buon risultato".