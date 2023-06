12.06.2023 h 10:14 commenti

Cinema al Castello con lo sconto per tutti i film italiani ed europei

L'arena estiva apre da sabato 17 giugno con un ricco programma e la novità dell'adesione al progetto del ministero della Cultura che prevede il ticket d'ingresso a 3,5 euro per le pellicole realizzate nel continente

Il cinema al Castello dell'Imperatore, uno degli appuntamenti più attesi e amati della Prato Estate, riaprirà sabato 17 giugno con una grande novità: l’arena aderisce all’iniziativa nazionale “Cinema italiano ed europeo in festa” lanciata dal Ministero della Cultura nell’ambito della campagna “Cinema Revolution. Che spettacolo l’estate”, che prevede per tutti i film nazionali ed europei un biglietto d’ingresso ridotto a 3,5 €. Il costo del biglietto intero sale a 6,5 €, ma questo prezzo sarà applicato solo sui film non europei (con il ridotto che resta a 5 €), mentre per tutti gli altri lo spettatore pagherà solo 3,5 € mentre la differenza sarà rimborsata dal Ministero.Il programma prevede, come ogni estate, serate di grande cinema, per vedere e rivedere i migliori film della stagione passata, dadi Nanni Moretti, a, Premio della Giuria a Cannes 2022 e David di Donatello 2023,Miglior sceneggiatura a Venezia 2022con Brendan Fraser, Vincitore dell’Oscar come Miglior attore, di Andrea De Stefano con Pierfrancesco Favino,di Francesca Archibugi, tratto dal libro di Sandro Veronesi, e molti altri.La prima parte del programma,dal 17 giugno al 31 luglio (il programma dal 1° agosto al 7 settembre sarà pubblicata nel mese di luglio) prevede anche due serate con ospitisabato 1° luglio sarà a Prato l’attore Claudio Bigagli (interprete di decine di film tra cui La notte di San Lorenzo, Mediterraneo, La bella vita, solo per citare alcuni dei più famosi) a presentare “I Pionieri” di Luca Scivoletto, mentre venerdì 21 luglio, Carolina Rosi, figlia del grande Francesco Rosi, sarà la protagonista di una serata dedicata al padre, con la proiezione a ingresso gratuito del film “Le mani sulla città” a 60 anni dall’uscita. Entrambe le serate saranno condotte dal giornalista Federico Berti.Martedì 11 luglio sarà invece l’associazione Sedici a presentare il film “Tutta la bellezza e il dolore”, Leone d’Oro al Festival di Venezia 2022, storia intima ed emozionante di Nan Goldin una delle più influenti fotografe contemporanee e attivista di fama internazionale. Le serate a cura delle associazioni cittadine che collaborano alla programmazione dell’arena proseguiranno in agosto, con le proposte del Collettivo Snellinberg, della Scuola di Cinema Anna Magnani, dell’associazione Cinema italiano che presenterà alcuni vincitori del Festival “Meno di Trenta”, dedicato ai giovani protagonisti del cinema italiano.