09.09.2020 h 15:35

Cinema al Castello, bilancio positivo nonostante pochi film in programmazione

Sono 5.199 gli spettatori, con una media di 88 a sera, che in 59 giorni di proiezione hanno frequentato l’arena estiva rispettando le regole anticontagio

Sono 5.199 gli spettatori, con una media di 88 a sera, che in 59 giorni di proiezione hanno frequentato l’arena estiva al castello dell’Imperatore. Numeri confortanti, visto i tempi di restrizione, che confermano la voglia di tornare alla normalità. “Abbiamo avuto meno giorni di proiezione e meno film da proiettare – spiega Luigi Rivieri presidente della cooperativa Casa del cinema - ma tutto sommato è un bilancio positivo anche se non confrontabile con la scorsa stagione dove i giorni di proiezioni sono stati ” . I flilm più gettonati sono stati Paradise, Jocker, La dea fortuna e Favolacce, successo anche per l’anteprima di Gamberetti per tutti che però non è stata replicata, per un accordo con le sale al chiuso. “Dall’esperienza fatta – continua Rivieri - riproporremo , al Terminale a partire dal 17 settembre, la possibilità di prenotare online i biglietti, un servizio che è stato molto apprezzato”.

Che si torni lentamente alla normalità, anche con la voglia di andare al cinema, è confermato da Brando Ossani della multisala Eden. “Con la riapertura a giugno e luglio non abbiamo registrato grandi movimenti, ma con le anteprime proiettate a partire da fine agosto c’è stato più movimento. Quello che è mancata è la programmazione di nuovi film. La voglia e il rispetto delle regole invece c’è sempre stato”.



