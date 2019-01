02.01.2019 h 18:09 commenti

Cimitero di Coiano, va ad Iris la gestione delle cappelle del commiato

Riaperte le cappelle mortuarie dopo il bando del Comune. Gli spazi potranno accogliere funzioni sia laiche che religiose. Il negozio di fiori chiuderà, invece, entro pochi giorni. L'assessore: "L'attività è morosa, non possiamo continuare a sostenere la spesa delle bollette. I titolari, in possesso di una licenza per la vendita ambulante, potranno lavorare all'esterno del cimitero"

Affidata a Onoranze funebri Iris la gestione delle cappelle del commiato del cimitero di Coiano per le quali è previsto un ampliamento in seguito alla chiusura del negozio di fiori sfrattato dall'amministrazione comunale per morosità. Al momento sono disponibili due cappelle, entrambe ristrutturate in modo tale da poter ospitare cerimonie sia laiche che religiose. Iris, società fondata recentemente, può dunque contare anche sul servizio del commiato e dell'esposizione dei defunti, un servizio che va ad integrare quanto già offerto. Iris ha partecipato al bando per la gestione dei locali pubblicato nei mesi scorsi dal Comune di Prato e si è aggiudicata il servizio che per diversi anni, fino al 2016, era svolto dalla Croce d'Oro. “Un servizio ripristinato – il commento della società di onoranze funebri – che è molto utile per i cittadini in questa parte della città”. Intanto mancano pochi giorni alla chiusura definitiva del negozio di fiori. “Il Comune – il commento dell'assessore Filippo Alessi che si occupa anche di cimiteri – non può continuare a sostenere le spese delle utenze del fioraio. Non c'è possibilità di fare passi indietro rispetto ad una decisione già presa da tempo. I titolari sono in possesso di una licenza per il commercio ambulante e potranno tornare a vendere fiori all'esterno del cimitero”.



