Cimitero di Chiesanuova, via agli interventi di ristrutturazione e eliminazione delle barriere architettoniche

I lavori inizieranno subito dopo la commemorazione dei defunti e il costo dell'intervento sarà di 200 mila euro. Saranno sostituiti 6 pini con dei cipressi e sarà ripavimentato il vialetto

Inizieranno subito dopo la commemorazione dei defunti gli interventi già programmati di ristrutturazione e abbattimento delle barriere architettoniche dei percorsi del cimitero di Chiesanuova.

Il progetto prevede la sostituzione di 6 pini con cipressi, infatti l'apparato radicale ha divelto la pavimentazione del vialetto principale in più punti riducendone la fruibilità. Successivamente al taglio degli alberi e all'asportazione delle radici il vialetto verrà ripavimentato con il rifacimento del sistema dello smaltimento delle acqua meteoriche.

"Abbiamo deciso di intervenire subito dopo le commemorazioni del 1 novembre per recare meno danni possibili ai tanti visitatori che in questi giorni si recheranno al cimitero" ha affermato l'assesore all città Curata Cristina Sanzò.

L'importo complessivo dell'intervento sarà di 200 mila euro.



