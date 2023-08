31.07.2023 h 19:16 commenti

Cimiteri, il Comune di Prato verso il cambio di gestore. L'assessore Sanzò: "Troppi disservizi"

Dal 1° gennaio oltre cento sopralluoghi, solleciti e penali per far cambiare passo alla ditta ma la situazione non è cambiata. Risoluzione consensuale del contratto per evitare una lunga battaglia legale e arrivare a una svolta il prima possibile

(e.b.)

La nuova gestione dei 24 cimiteri comunali di Prato non decolla. Dal 1° gennaio scorso le segnalazioni di problemi e disservizi si sono moltiplicati e a niente sono valsi solleciti, controlli e sanzioni che in questi mesi il Comune ha effettuato per dare una scossa al vincitore dell’appalto triennale, una cooperativa piemontese.L’erba alta che circonda le tombe in ogni campo santo del territorio comunale, ci chiarisce che ogni sforzo è stato vano. “Ecco perché abbiamo deciso di metterci un punto nel modo più veloce possibile. - afferma l’assessore alla Città curata, Cristina Sanzò - Si va verso una risoluzione consensuale del contratto in modo da evitare lunghe e costose guerre legali e da trovare in tempi brevi un nuovo gestore. Nell’attesa provvederemo al taglio dell’erba con un affidamento a una ditta terza. Questo per ridurre al minimo i disagi per i cittadini e ristabilire i servizi nel più breve tempo possibile”. L’incuria del verde è il problema più visibile ma non l’unico. L’appalto infatti, prevede che il gestore si occupi anche di apertura e chiusura del cimitero, inumazioni, esumazioni, pulizia a fronte di un corrispettivo di 1,2 milioni di euro all’anno per tre anni, e le segnalazioni di problemi non sono mancate neanche su questi fronti. “Chiediamo scusa ai cittadini per i disservizi che hanno vissuto in questi sei mesi. - proseguo Sanzò - L’attenzione è stata massima. In questi mesi abbiamo inviato solleciti ed effettuato oltre 100 sopralluoghi. Sono scattate penali e contestazioni ma le criticità sono rimaste. Non è facile né immediato cambiare gestore, ma è l’unica soluzione percorribile e oggi siamo a un passo dalla risoluzione bonaria. Credo sia la cosa migliore per tutti”. Non appena il contratto sarà rescisso, il Comune busserà alla porta delle altre tre partecipanti alla gara nell’ordine di arrivo per testarne la disponibilità. L’obiettivo è fare presto.