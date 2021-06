07.06.2021 h 10:57 commenti

Ciclista travolto da un'auto e trascinato per metri: è gravissimo

L'incidente si è verificato stamani in via Ghisleri a Iolo. La vittima è un trentunenne: le sue condizioni sono disperate. Alla guida dell'auto un anziano che non ha rispettato la precedenza. Sul posto polizia municipale, ambulanza e vigili del fuoco

Gravissimo incidente stradale in via Ghisleri a Iolo. Un ciclista è stato trascinato per una ventina di metri dall'auto che lo ha investito. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare il ciclista rimasto incastrato sotto la macchina. La vittima, un uomo cinese di 31 anni che stava andando al lavoro, è stata trasportata all'ospedale di Prato: le sue condizioni sono gravissime.L'incidente è avvenuto nella mattina di oggi, lunedì 7 giugno. Il ciclista, secondo la ricostruzione, proveniva da via Cipriani e si stava immettendo sulla rotatoria di via Ghisleri quando è stato agganciato dall'auto condotta da un settantunenne, italiano. La macchina, una utilitaria Opel, ha arrestato la sua corsa solo dopo una ventina di metri trascinando il cinese che ha riportato ferite molto gravi tanto che il trasferimento al Santo Stefano è stato fatto in codice rosso.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi utili a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente che però appare già chiara: il settantunenne non ha rispettato la precedenza sulla rotonda e ha travolto la bicicletta.Al conducente della macchina è stata ritirata la patente mentre sia la bici che l'auto sono state sequestrate.